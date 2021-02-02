美國國會預算處（CBO）今天表示，2020年美國經濟萎縮3.5%之後，2021年將成長4.6%，就業復甦則會花更久時間。

國會預算處表示：「國會預算處目前預測經濟比2020年7月還要強勁，很大原因是經濟衰退未如預期嚴重，也因復甦的第一階段來得較快，且比預期更為強勁。」

「在國會預算處的預測中，2026年前失業率將逐步下滑，就業人口會在2024年回到疫情前的水準」，勞動力則會在2022年恢復。

美國是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最慘重的國家，去年經濟經歷1946年以來最嚴重的萎縮，失業率也從疫情前的歷史新低激增。

國會已通過近4兆美元的振興方案，目的在協助個人和小企業度過疫情。分析師表示，開支可幫忙經濟，避免更嚴重的衰退。

國會預算處表示，去年12月通過的9000億美元措施將讓今年和明年的國內生產毛額（GDP）增加1.5%，但也會在這兩年間讓赤字增加8720億美元。

(中央社)