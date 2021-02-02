3年前男子謝亞軒與友人黃佑呈無照駕駛，又在台北市南京東路公車專用道飆車競速，謝的車衝進騎樓，撞死無辜3人，謝遭判刑12年確定，至於黃的部分遭最高法院發回更審，台灣高等法院更一審依無照駕駛致人死亡罪將黃男判刑9年。上訴後，最高法院駁回定讞。

24歲的謝亞軒2018年10月11日傍晚，無照駕駛租來的黑色轎車，與駕駛白色車輛的友人黃佑呈，在北市健康路一路狂飆，右轉南京東路四段違規行駛公車專用道競速時，車輛突然失控，高速衝進騎樓，撞飛正在回收紙箱的黃姓夫妻及大樓謝姓保全，3人死亡。

黃的律師辯稱，黃男目的在於超車，無使公眾往來發生危險的故意，縱認有違規情事，然時間僅屬短暫、不具持續性，且他只超速10幾公里非嚴重超速行為；本件是因為謝亞軒突發性駕駛操控車輛失當所致，黃男是否有預見致人於死的可能性待斟酌。

更一審認為，黃男固非直接駕車撞擊而導致被害人3人死亡的人，但他與謝亞軒共同危險駕駛，縱使他主觀上疏未預見，但仍對導致死亡的結果負責，將他判刑9年，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )