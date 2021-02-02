中廣董事長趙少康昨天表達自己有意角逐國民黨主席，今天受訪時再拋震撼彈。媒體詢問趙少康是否目標在2024總統大選？趙少康說，「不排除啊！」趙少康說自己不排除，但不排除也不代表一定要，政治上就是要「Never say never」。

趙少康今天被問到是否意在2022、2024大選，趙少康說，「2022是幫他們選，重點還是在2024，那才是主要的」，此話一出引起媒體好奇追問，有人問趙是否考慮選台北市長？趙說他目前沒想，但被問到是要選總統？趙少康就說「不排除」，但不排除不代表一定要，不會說絕對不會。

然而對於趙少康回國民黨就要劍指黨主席大位，黨內有人憂心是否會為趙量身打造新規則。對此，趙少康表示，他從來沒要國民黨替他改規則，他現在欠缺的資格就是沒擔任過中評委或中常委，然而這問題只需要江啟臣發給他中評委聘書就可以解決。

對於要擔任黨員一年以上的爭議，趙少康說，他查閱國民黨黨章跟黨主席選舉辦法，都沒有這樣的規定，過去好幾次選黨主席也沒這樣限制，是上一次補選的時候，才把這規定加在細則裡面，不知道當時要卡誰，但母法本身並沒有這樣的規定；所以要看江啟臣「如果他覺得黨主席多點人競爭是好事，那就發給他中評委的聘書」。

媒體詢問這樣是否有逼宮江啟臣的意味？趙少康說，這不叫逼宮，「我沒有逼他，奇怪了誰逼誰了？他如果認為多幾個競爭者對國民黨是好事，就讓我當中評委，如果覺得不需要，就不要讓我當，我要逼宮我就帶大家去中央黨部，我很善意沒要逼，真要逼誰比我會逼？」

媒體也問是不是覺得江啟臣沒有魅力？趙少康說，「我認為他沒有，你認為他有就好啦，有沒有是每個人的看法」，他也進一步解釋，不是認為他沒有魅力，是認為不夠，國民黨需要強有力的領導人，有群眾魅力的領導人，他們如果真的好，他根本就不會出來，「我出來損失有多大你算一算。」

被問到如果江啟臣不聘他做中評委，就只能做陽春黨員。趙少康則說，當陽春黨員也很好，他還是有多事可以做，「我跳出來就會有很多事情會讓大家surprise」，會看情況出招，並預告將來會很有趣的，不會那麼死板。

至於中廣董事長以及節目主持人去留的問題，趙少康則表示，只要他登記參選黨主席，他就會辭去所有節目的主持，中廣的部分會考慮卸下董事長跟總經理的身份，如果真的當選黨主席，會依法清出中廣股份。

(中時 )