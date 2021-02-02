台積電轉投資晶圓代工廠世界先進今(2)日公告行政副總經理兼代理發言人劉啟光病逝，享壽63歲。據了解，劉啟光是在昨(1)日傍晚公司董事會時，突發主動脈剝離，緊急送醫不治。時值5日美國政府官員與我國半導體業者視訊會議前夕，上周才代表世界先進出席經濟部會議的劉啟光猝逝，格外令人遺憾。

劉啟光是台積電元老，2017年11月底加入世界先進，除行政副總經理與兼任公司代理發言人外，也代表世界先進擔任科學園區同業公會理事。上周三(1月27日)也是由他代表世界先進，參加經濟部長王美花邀請便當會，共商解決車用晶片荒問題，不意僅隔5天就猝逝。

世界先進表示，副總經理劉啟光昨日因為主動脈瘤破裂緊急送醫，經搶救後仍不幸於晚間19點21分宣告不治。劉啟光自2017年11月底加入世界先進公司擔任行政副總一職，以其專業與熱忱，對公司的貢獻卓著，深獲同仁敬愛。全體同仁對於劉副總的離開均感到遺憾與萬分不捨。

劉啟光於1984年畢業輔仁大學經濟系，1997年畢業英國萊斯特大學 MBA，之後至成功大學進修EMBA，還擔任成功大學EMBA校友會理事長。他曾於台積電擔任人力資源處長，推動成功大學與台南科學園區廠商產學合作。

(中時新聞網)