美國1月製造業活動略為放緩，而工廠為原材料與其他投入項目支付的價格則躍升至近10年新高，強化了對今年通膨升溫的預期。

供應商管理協會（ISM）公布美國1月製造業採購經理人指數 （PMI）為58.7，較去年12月的60.5下滑，並低於經濟學家預估的60。製造業占美國經濟產值近12%。

ISM周一報告的製造業活動放緩，反映出新冠肺炎疫情急升導致工廠與其供應商勞動力的短缺。ISM表示，直到疫情危機緩解之前，勞動力吃緊都將繼續限制製造業景氣擴張。製造業與房市一直都是支撐美國經濟從疫情中復甦的主要動力。

紐約FHN Financial首席經濟學家Chris Low表示，這再次提醒我們，在新冠肺炎疫情不再是經濟成長的最大風險之前，疫苗接種的普及還有很長的路要走。

根據ISM出具的調查報告，美國1月份包括電子設備、家電和零組件、機械、主要金屬和化學品等16個產業的景氣擴張，而印刷業與相關活動，以及油煤產業的景氣萎縮。

對電子與家具等商品的強勁需求推動製造業成長，因疫情爆發使多達23.7%的勞動力在家上班。但美國政府上周五公布的數據顯示，去年12月耐久財製成品支出連續第2個月下滑。

隨著新冠肺炎疫苗可望擴大與加速接種，在服務方面的支出可能在夏季前增加，這可能導致製造業活動從目前的水準放緩。不過，由於1月客戶端的庫存跌至11年低點，且工廠庫存水位也不高，因此美國製造業不太可能陷入萎縮。

製造商大多稱1月需求強勁，但對勞動力與供應鏈吃緊感到擔憂。電腦與電子產品製造商表示，雖然需求升高，但勞動力受限與上游供應延遲正在拖延交貨時間。

食品製造業稱勞動力仍然最大挑戰之一，機械製造業則抱怨物流和原材料成本大幅增加。雜貨製造商則表示，新冠狀病毒檢測呈陽性的員工增加，對製造業造成負面影響。

此外，ISM製造業PMI指數的新訂單分項指數從12月的67.5降至61.1。出口訂單分項指數從57.5下滑至54.9。

儘管訂單減少，但工廠仍然增聘人手，就業分項指數從51.7上升至52.6。這為1月的就業反彈帶來吉兆。根據路透社所做的調查，本周五政府公布的就業報告可能顯示1月非農就業增加5萬人。

報告亦指出，供應鏈瓶頸已經惡化，供應商難以滿足工廠需求，導致製造商的成本增加。支付價格分項指數從12月的77.6躍升至82.1，創下2011年4月來新高。在最近的數據顯示消費者物價與勞動力成本上漲後，工廠投入價格上揚將支持未來幾個月通膨升高的預期。

ING首席國際經濟學家James Knightley表示，這表示通膨壓力將成為一個更廣泛的經濟問題。「儘管我們認為現在特別對此感到擔憂仍為時過早，但我們確實預測未來幾個季度整體通膨將升破3%，核心通膨將漲破2.5%。」不過，高失業率可能限制製造商提高價格的能力。美國就業人數仍比疫前高峰少了1000萬人。

美國商務部周一發布的另一報告指出，繼去年11月成長1.1%後，12月建築支出進一步成長1%，達到1.49兆美元，創下史上新高，並優於市場預期的成長0.9%。

而財經數據服務公司IHS Markit周一公布的美國製造業數據則相對強勁，其1月製造業採購經理人指數（PMI）終值為59.2，高於初值59.1與去年12月的57.1。不過報告中亦指出供應緊張的問題正持續升高。

(時報資訊)