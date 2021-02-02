庫存下降，加上第一季淡季需求不淡，DRAM合約價格止跌反彈，法人周一全面買進包括南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)等DRAM及模組廠股票，今日由南亞科領軍續攻。

去年DRAM價格逐季走跌，但今年上半年逐季調漲的態勢可期，全年有機會逐季調升。由於庫水水位下降，需求第一季淡季不淡，使得第一季DRAM市場供給吃緊，包括標準型、伺服器、利基型DRAM的1月合約價全面上漲，平均漲幅約5%。

現貨價自去年底開始起漲，12月短期漲幅即達25-30%，今年1月起現貨價持續上漲，除了供給商較少，DRAM大廠將產能轉往cmos領域，也進一步控制產能，推動價格往上，合約價在上半年逐季看漲，整體產業對上半年看法樂觀。

外資連續二天共買超南亞科共6998張。外資連續二天共買超華邦電1萬9188張。外資及自營商周一聯手買超威剛共1117張。另外，NOR Flash價格亦看漲，外資周一轉為買超旺宏(2337)1864張

以DRAM廠來說，第一季合約價格上漲，第二季還可望持續成長，南亞科技對上半年展望樂觀；此波利基型的DRAM漲價更早，推動大廠華邦電子本季營運可望向上。

DRAM廠南亞科先前於法說會上，總經理李培瑛表示，看好宅經濟需求將持續至今年上半年，上半年合約價估將逐季走揚，預期上半年DRAM市場將供不應求，供給缺口可能出現兩季以上。

DRAM上半年價格看漲，有利於DRAM製造廠廠南亞科、華邦電營收、獲利逐季成長。

此外，利基型記憶體DDR3庫存水位低，市場供不應求，帶動現貨價格不斷走高，今年來漲幅已達38%左右，對於製造廠南亞科與華邦電營運有利。

(時報資訊)