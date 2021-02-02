美(吉吉)-KY(8466)持續受到海運缺艙、缺櫃影響，短期影響訂單出貨認列遞延，2021年1月合併營收達2.63億元，年減少3.39％。

美(吉吉)指出，雖目前整體訂單出貨狀況仍持續受到全球航運吃緊，而有短期營收認列遞延情況，惟觀察目前外銷代工、自有品牌等客戶需求已持續回升，2021年1月營收較2020年12月持續增加。目前集團針對外銷代工、自有品牌等客戶已談訂產品漲價事宜。

展望2021年第一季，美(吉吉)-KY看好旗下雙業務營運動能回歸成長軌道，目前整體接單動能已重回過往表現，隨著遞延訂單逐步認列，並積極強化外銷業務接單，衝刺美(吉吉)與普隆兩大自有品牌市場占有率。

此外，美(吉吉)-KY積極推動「分散產能、分散市場」雙策略，隨著台南新廠第三季完成建置，陸續投入生產階段，有助於拉升美(吉吉)-KY於石塑地磚市場競爭條件，創造SPC石塑地磚新一波銷售表現，以期為集團未來營運創造新的引擎。

(時報資訊)