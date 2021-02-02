鴻海(2317)集團旗下FII工業富聯(601138.SH)昨（1）日晚間公告，將以人民幣9.05億元（約新台幣39.18億元）增資旗下二級子公司蘭考裕展智造科技有限公司，以擴大5G精密機構件產線效能。

鴻海近期股價高檔拉回，1日開低走高、終場上漲1.35％，成功止跌回升。今（2）日跟隨大盤開高穩揚，最高上漲3.1％至116.5元，早盤維持逾2.5％漲幅。三大法人亦終止連2日賣超調節，昨日反手回補買超達1萬5508張。

工業富聯指出，蘭考裕展廠區位於河南蘭考縣，為北依黃河，東臨山東的華中政經重鎮，區域交通便利，距離機場僅約需1小時車程。蘭考裕展的主力產品為手機、基地台、核心網路設備等通訊系統，以及部份網路檢測設備及零組件。

工業富聯表示，小型基地台、5G模組、CPE、WiFi-6E等全球5G核心基礎建設的需求強勁，雲服務商機則因新冠肺炎疫情帶動的新溝通模式而大量推升，工業物聯網（IIoT）等服務亦日益受到產業重視。

考量整體需求及產業布局，工業富聯近年先後入股鼎捷軟件，增資海寧統合電子科技、深圳裕展精密科技及鄭州富泰華電子精密等公司，軟硬整合的戰略布局可鞏固數位智慧轉型的先驅地位，並一舉擴大產線布局，以長期優良生產技術和完善供應鏈成為產業領導者。

多家外資看好工業富聯營運後市，摩根士丹利指出，工業富聯將維持雲服務與金屬機構件優勢，受益於去年第四季iPhone 12強勢成長，今年首季亦將優於同期。瑞銀集團則指出，工業富聯將維持在智慧手機機構件領域的領先地位，並有效提升新的可穿戴專案。

(時報資訊)