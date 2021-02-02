蘋果在推出新一代的Apple Watch Series 6跟Apple Watch SE，入門款的SE推出後受到年輕小資族青睞，因為以功能上來看，SE跟S5幾乎是一模一樣的，但售價卻僅8900元，讓很多對於Apple Watch有興趣，但礙於價格沒入手的消費者多了平價的選擇。SE尺寸約40mm，重量30g左右，SE雖只有鋁金屬材質可選，顏色金、銀、太空灰，但質感佳造形簡約更突顯率性風格！而Apple Watch SE的代工廠之一仁寶(2324)，公司因為疫情取消尾牙，宣布大放送，凡到職三個月以上員工，都送一只市價8900元的Apple Watch SE，更讓SE的知名度大增。

在疫情影響下，全球穿戴式裝置出貨持穩，且更集中前三大品牌，去年蘋果Apple Watch銷售優於預期，出貨量年增逾2成，躍居品牌之冠，市占率也突破5成，組裝廠仁寶受惠。

此外，市調機構Canalys最新統計指出，2020年第4季全球平板電腦出貨量達5280萬台，年增54%，創歷來新高。其中蘋果iPad出貨量達1920萬台，年增40%，以36%市佔率居全球平板一哥，法人看好iPad主力代工廠仁寶受惠。仁寶去年全年營收達1.05兆元，年成長7%，是仁寶年營收首度站上兆元大關。仁寶去年第4季筆電出貨1590萬台，也改寫單季新高；全年出貨4800萬台，年增9%，創歷史新高紀錄。

(時報資訊)