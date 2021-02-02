《北京晚報》報導，2月1日，有網友發帖稱，人民文學出版社新年禮盒《五福迎春·人文年禮2021》把「福」和「禍」弄混了，並質疑「這還能作為春節禮品嗎？」當日，人文社發出致歉信，並全線下架錯版《五福迎春·人文年禮2021》。

人文社文創部在致歉信中寫道：前段時間推出新年禮盒《五福迎春·人文年禮2021》，受到許多讀者關注和喜愛。其中收錄了「啟功五福」。因對書法缺少專門研究，而啟功先生的書法贋品很多，為確保收字準確，特從《啟功書法字彙》（秦永龍、倪文東主編）中選取了五個「福」字。

今天有讀者向我們反饋產品中有一處錯誤：「啟功五福」中有一個為錯字。我們向多位書法專家求證，確認此字為誤收。我們為這次嚴重的工作失誤向各位讀者致以誠摯歉意，並深刻反省。

出版社高度重視此事並緊急商議，現提出補救及賠償措施如下：

1.全線下架錯版《五福迎春·人文年禮2021》，對於今天已產生且尚未發貨的訂單，我們將替換為正確版本後發貨。

2.已買到錯版產品的顧客，均可在原購買平台提出退款申請，我們將按購買價格全額退款(考慮到臨近春節，快遞停運，大家可自行處理錯版產品，無需回寄給我們)。

3.不選擇退款的顧客，可以在原購買平台聯繫客服申請補發一個大的啓功福字(印章燙金版)，我們還將附贈「網格本」筆記本一本以表歉意。

4. 這對我們來說是一次慘痛的教訓，我們非常感謝每一位為我們指出問題的讀者，也希望做出更多好的產品回報讀者。我部門在此鄭重承諾，以後將對所有產品加強管理，嚴格自查，也請各位讀者對我們嚴格監督。

5.我們的售後將持續開放，春節假期過後仍可以申請退款或補發。 在此我們也向所有的合作方和經銷商致歉，懇請大家配合我們做好此事的處理工作。

人民文學出版社文創部

2021年2月1日

(中時 )