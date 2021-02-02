網紅琳妲(林羿禎)擁有原住民血統，因此輪廓深邃，一雙水汪汪大眼睛尤其顯眼，模樣俏麗且身材火辣，個性也相當直率，在網路上頗受歡迎，因此成了綜藝節目競相邀約的對象，而琳妲最近嘗試經營副業，為宣傳拍了一系列辣照，大秀胸前春光，引發男性網友暴動。

琳妲身為網紅以人氣相當高，她同時還是YouTube知名團體「反骨男孩」成員，跟酷炫、孫生、焦凡凡、蕾拉等人一起拍片，讓知名度更盛，而她除了幕前演出，近日也嘗試跨足不同領域，跟朋友一起投資在東區開設餐酒館，晉升股東兼老闆娘，剛好能利用「職業優勢」，透過社群宣傳一波。

琳妲在IG分享了近照，寫下：「有人問我說 假日都怎麼渡過 我說：『來我店裡跟我過』」，照片中琳妲換上性感「戰鬥服」，任一頭浪漫捲髮隨興波散在肩上，身上穿著黑色細肩帶緊身套裝，胸前開超深V，琳妲還採取跪坐姿勢，稍一傾身就露出誘惑雪乳，另一張照片則加碼放送纖細長腿，並千嬌百媚地盯著鏡頭另一邊的粉絲看，為宣傳新店大放送粉絲福利，超級有誠意。

琳妲為宣傳投資店家所拍攝的一系列小惡魔性感照，讓男性粉絲看了都暴動，直呼女神變得好美，這個模樣怎麼看怎麼喜歡，瘋狂留言洗版，直呼「等我，買機票飛臺北找你」、「你好凶呀」、「眼睛懷孕惹」，琳妲小露性感，順利達成宣傳目的。

(中時新聞網)