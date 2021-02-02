面試時一路過關斬將，但最後卻沒被錄取，這當中到底出了甚麼差錯？一名網友表示，近日連續三次都在大型公司的第三次面試後被刷掉，讓他產生極大的挫折感，想詢求有經驗的前輩們給予一點意見，不料意外釣出老鳥道出職場背後的暗黑套路，讓眾人意外。

原PO在PTT發文表示，近期前一份工作的階段性任務結束了，去年12月底開始找新工作，打算往台灣新創的科技公司中的Account Management中階主管前進，但目前連續三次都在大型公司的第三次面試後被刷掉，30歲的自己第一次感到非常的迷茫。

原PO指出他去面試的三間公司都有下列5個共同點：

1. 都是百人以上公司

2. 首次面試後第二次及第三次都有要求準備針對該公司的新產品功能提案，內容包含用戶故事的預想、功能的流程、線框圖等等。

3. 面試的人資及主管都特別提到很喜歡他的履歷內容，也肯定他的多方發展。

4. 擔心他的職涯發展計畫不夠單一，有一種什麼都想試試的感受。

5. 第三次面試後都回覆，希望他找到工作後也跟對方說一聲(可能是備取)。

原PO說，因為第一次在台灣應聘這類職位，不知道是不是自己準備不夠充分，還是資歷還沒跟上標準，因為他沒有認識人資或者同圈圈的朋友，因此求助PTT的版友，想詢問他遇到的情況是不是很常見？因為挫折感非常重，希望有經驗的前輩們給予一點意見。

貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛留言「三次還好啦」、「實力很重要，運氣更重要」、「這種事就只有中或沒中，其他根本不必多想」、「多想意義不大，就真的靠緣分」、「除了用人公司或主管，沒有人會知道為什麼」、「不用在意，大家都是這樣」。

不過也有內行人指出，「看到第2點就覺得只是想要騙資料的感覺」、「公司騙資料的，不用放在心上」、「感謝原PO的創新提案，還免錢的」、「常常看到板上有提到第2點的情況，面試就要準備提案，結果最後沒上」，對於面試背後的暗黑套路，不少人都感到驚訝。

有職場老鳥透露，在新創圈蠻常見很多來騙稿的，感覺就是假面試之名，行免費收提案之實，「鬼島不是說假的 歡迎體驗」；也有過來人回應「看起來不是經歷問題，可能是人格特質等等剛好不是對」、「實話就是，你在用人單位跟人資Pass，但更高層覺得不夠好」、「還有可能是你薪資期許超出你的行情」。

博士光環不再？缺實務經驗、年紀大 求職路窄

(中時新聞網)