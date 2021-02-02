俗話說「家有一老如有一寶」！這句話說得一點都不錯，而且這一老還是至尊寶，那就足以力挽狂瀾了。湖人今天靠著年紀超過36歲的詹姆斯在最後階段連頭帶罰攻下7分，最終以107比99獵殺老鷹，客場7連戰之旅以5勝2敗收場。

湖人前役阻斷塞爾提克絕殺希望，中止2連敗，今日面對老鷹打來格外辛苦，第四節剩下3分47秒仍領先10分，沒想到卻因為過於輕忽，老鷹在1分半內連得8分，並且在崔楊的特大號三分球狙擊下，追至97比98。

此時湖人的「至尊寶」登場了，只見前三節手感不佳的詹姆斯挺身而出，先回敬一顆三分彈，緊接著4次罰球全不落空，憑藉著詹姆斯的連得7分攻勢，湖人最終才得以辛苦保住勝利果實。

湖人勝利最大功臣就是詹姆斯，此役21分、7籃板、9助攻，安東尼戴維斯貢獻25分，薛洛德16分，替補悍將哈瑞爾19分，波普11分。

功虧一簣的老鷹，險些就能在主場擊敗衛冕軍，崔楊25分、16助攻，柯林斯22分、7籃板，卡培拉16分、13籃板，杭特10分。

(中時 )