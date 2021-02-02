新竹市李姓清潔隊員4年前將價值298元的50公升廚餘回收桶侵占，後來主動向廉政署自首；一審考量他犯後自首，且他須照顧1名極重度身心障礙的子女，將他依侵占公有財物罪判刑1年，緩刑3年，二審改判免刑。可上訴。

法官認為判決緩刑或免刑哪一種對公務員較有利，法界有爭議，去年底最高法院一件裁判就指出，免刑看似比緩刑有利，但免刑會讓公務員終身喪失任用公務員資格，實際上較不利，因此撤銷二審的免刑判決，發回更審。

本案檢方起訴指控，李男擔任垃圾車隨車人員，2017年9月他把垃圾車放置的備用50公升廚餘回收桶，載回住家供自己使用，之後他因另案為新竹市環保局行政調查，在2019年3月13日向法務部廉政署自首犯行，並繳回廚餘回收桶。

新竹地方法院考量李男犯罪後自首且自白犯行，又主動繳回犯罪所得之犯後態度，且侵占公有財物的數量、價值均甚微，他仍為清潔隊之隨車人員，須扶養母親、太太及照顧1名極重度身心障礙之子女，判刑1年，宣告緩刑3年，但褫奪公權2年。

上訴後，高院認為沒有處罰必要，改判免刑。

(中時 )