大聯盟官網今（2）日報導，紐約大都會隊為了增強先發投手輪值深度，用小聯盟內野手波蘭科（Federico Polanco）當籌碼，從佛羅里達馬林魚隊換來日裔球員山本喬丹（Jordan Yamamoto），山本有機會爭取第5號先發投手的位置。

山本喬丹2019年在馬林魚隊升上大聯盟，曾創下4連勝，表現亮眼，不過接著吞下5連敗。新人年先發15場，戰績4勝5敗、自責分率4.46，看起來還不差。

去年縮水球季山本喬丹出賽4場、有3場先發，戰績0勝1敗、自責分率高達18.26，被敲27支安打就有8轟，表現走樣。今年大都會隊送出19歲的小聯盟球員波蘭科，輕而就把山本交易過來。山本另一個缺點是控球不穩，每9局平均要送出4.3次四壞球。

其實大都會隊的先發輪值已經很完整，包括狄格朗（Jacob deGrom）、史卓曼（Marcus Stroman）、卡拉斯柯（Carlos Carrasco）、彼得森（David Peterson）。第5號先發預定由盧切西（Joey Lucchesi）擔任，他是透過三方交易從教士隊轉來；山本喬丹與其他擁有大聯盟經驗的投手，大概只能角逐5號先發的位置。

此外，「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）先前動了韌帶置換重建手術（TJ），預計今年球季中途、大約7月間歸隊，屆時大都會先發輪值恐怕更加擁擠，多出的人力只能往牛棚發展。

(中時 )