大陸再有地產商爆雷！大陸綜合地產商華夏幸福1日晚間公告，首次對近期的債務問題做出披露。公告稱，發生債務逾期涉及的本息金額為人民幣（下同）52.55億元，但公司的可動用資金僅為8億。這也是華夏幸福首次官方承認債務逾期問題。

21世紀經濟報導指出，公告稱，華夏幸福逾期的52.55億元債務，涉及銀行貸款、信託貸款等債務形式，未涉及債券、債務融資工具等產品。目前，該公司正在與逾期涉及的金融機構協調展期相關事宜。

至於債務逾期的原因，公告稱，「因受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響」，自2020年第四季至今，公司到期需償還融資本息金額559億元，流動性出現「階段性緊張」，導致出現部分債務未能如期償還的情況。

按照公司披露的數據，截至2021年1月31日，華夏幸福的貨幣資金餘額為236億元，其中可動用資金僅為8億元，其餘為受限資金。

公告還表示，正全力協調各方積極籌措資金，並已與部分金融機構就展期等達成共識。報導稱，華夏幸福2月1日也與河北省和廊坊市相關部門負責人、中國人民銀行及銀保監會相關負責人、金融機構代表討論債務解決問題。

華夏幸福的債務問題在2021年驟然爆發。2021年伊始，多家機構下調對華夏幸福的評級，認為公司的經營業績和現金流不佳，且面臨大量債務到期。受此影響，華夏幸福旗下的債券價格大幅下跌，多支境內債收盤連續創新低。股市方面，截至停牌前的1月28日，華夏幸福的股價收於9.25元，較2020年12月的高點下跌約40％。

(工商 )