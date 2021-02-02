40歲的張柏芝過去可說是話題女王，她和謝霆鋒閃電離婚後，2018年突然自曝生了第三胎兒子，但拒絕透露孩子的爸身分。最近她參加《乘風破浪的姐姐2》，節目中練舞的橋段引來許多討論，連她前情敵「天后」王菲的好友都看不過去，發文批：「沒能力還不以為恥」。

張柏芝早年曾認戀陳曉東，兩人當時被媒體稱為「東芝戀」，但公開交往一年多後宣告分手，張柏芝受訪，稱是外界給兩人關注太大，導致分手，2006年張柏芝轉戀謝霆鋒並在菲律賓結婚，兩人生下兩個兒子，張柏芝又捲入與陳冠希的不雅照風波，還傳張柏芝多年後和陳冠希和解，在飛機上巧遇合影。

王菲好友稻稻評論。（圖／翻攝自微博）

稻稻酸張柏芝。（圖／翻攝自微博）

向華強的老婆「向太」陳嵐2年前加入戰局，批評張柏芝：「感覺她就是說大話張口就來，完全不經過大腦，自己吹牛吹到爽為止」，「感覺在說胡話這個領域她也算是得道高人了」，又指張柏芝書讀得少，加上家庭問題，才會「說話邏輯思維混亂」，而張柏芝方面未做回應。

王菲過去曾發文替好友「稻稻」慶生。（圖／中時資料照片；翻攝自veggieg微博）

近日張柏芝加入《乘風破浪的姐姐2》，王菲好友、《有愛才是家》主題曲〈愛是你我的家〉作詞人「稻稻」發文，先是說：「我只想看那英和容祖兒組團作為中老年Twins出道，其他姐姐退下吧」，又酸：「也不知道幹啥來的，划划水就能掙錢，還一堆人誇可愛，什麼玩意兒」，另有朋友說：「我覺得她這不叫划水，划水是有能力做好但偷懶，她這是無藥可救......」，稻稻又補刀說：「沒能力還不以為恥」，一席話引來網友回應，而或許是怕引起爭議，稻稻目前已經刪文。

(中時新聞網)