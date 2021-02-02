美國東岸今天遭遇強大暴風雪，使得班機取消、學校關閉，新型冠狀病毒疫苗接種作業也被迫推遲，紐約市準備迎接有可能是史上最大的降雪量之一。警方表示，至少已有一人喪命。

大雪伴隨最大陣風每小時80公里的強風，使得東部沿海地區出現暴風雪般天氣狀況。法新社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）針對人口數以千萬人計的維吉尼亞州到緬因州地區發布風暴警告。

由於預料大雪和強風將來襲，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）從美東時間1日清晨6時（台灣時間1日晚間7時）起限制非必要旅行。白思豪也宣布公立學校明天全天暫停到校上課。

據路透社報導，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）針對紐約市和另外44個郡宣布進入緊急狀態，並警告未來幾小時道路可能會封閉。

古莫在午間記者會上表示：「情況危險，危及生命。道路預計將關閉，暴風雪很快會變得很猛烈。」

「紐約時報」引述警方說法，截至今天晚間，至少已有一人因這場風暴喪命。

目前已有逾1600個美國航班取消，多數為位於紐約、波士頓、費城和華盛頓的機場，打亂已遭冠狀病毒疫情大幅限縮的空中旅行。

航空公司取消進出拉瓜迪亞機場（La Guardia Airport）和甘迺迪國際機場（JFK Airport）的所有班機，紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）也有71%的航班取消。

紐約市店家提早打烊，戶外列車預計將於當地時間下午2時暫停運作。

暴風雪不只影響道路與交通，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種場所與檢測地點也被迫關閉或變更計畫。

新澤西州的6個疫苗接種場所今天都關閉，紐約州許多州立接種地點也都重新安排施打時間。紐約市公立醫院與健康中心也暫停疫苗接種與病毒篩檢。市長白思豪說，紐約市明天的疫苗接種行動也將延後。

截至今天午後，這場東北風暴已為新澤西州、賓州部分地區及紐約市部分地區分別帶來多達48公分和43公分降雪量，曼哈頓中央公園累積降雪量則超過33公分。降雪帶開始往北挪移，進入新英格蘭地區。

預料降雪會持續到明天早上，預報員預測總降雪量將來到50公分；若預測準確，這將成為1869年有紀錄以來紐約市遭遇的第8大暴風雪。

新澤西州尤寧郡（Union）已有30年經驗的56歲鏟雪車操作員卡魯（James Carew）預測：「這是一場世紀風暴！」

(中央社)