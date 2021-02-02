綠營酸王育敏是50歲阿姨 陳亭妃：非常不應該 11:252021/02/02 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨網路社群中心主任范綱皓說國民黨找前藍委王育敏拍飛行外套照片，是找50歲的阿姨來當模特兒，遭外界砲轟。綠委陳亭妃表示，范已經道歉，也深自檢討了，但還是非常不應該。 陳亭妃說，范綱皓說會深思檢討，也已對外道歉，但確實這樣的用詞非常不當，尤其是用年齡的方式來形容，然後做這樣的一個對話，希望除范綱皓外，民進黨各部門的主管，都要深切記取這次的教訓。 綠酸藍推飛行夾克 國民黨：年齡歧視、籲蔡主席公開制止 綠諷藍飛行夾克 陳冠安回嗆：服飾不是民進黨專利 帶風向才是 (中時 ) #陳亭妃 #范綱皓 #王育敏 #年齡 #應該 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 罷免黃捷投票最終預測 王世堅3字斷言結局 13:432021/02/01 政治 羅智強發起「罷萊委」行動 綠委：罷免淪為國民黨的政治手段 13:162021/02/01 政治 平鎮「院內感染」人心惶惶 王世堅籲陳時中：不公布染疫醫院恐更糟 10:112021/02/02 政治 王祖賢驚見裸女露性器官 嚇到吐1句話勸世 19:312021/02/01 娛樂 陳澤耀受封「同志鮮菜」 IG粉絲暴增還收到猥褻照 18:572021/02/01 娛樂 稱王育敏是50歲阿姨 民進黨網路社群中心主任道歉了 08:592021/02/02 政治 修憲公聽 法務部：國歌無入憲必要 13:152021/02/01 政治 趙少康重回國民黨 綠委：不單純 13:002021/02/01 政治 陳意涵新作《創業》口碑爆棚 事業愛情得意「一切都剛剛好」 19:222021/02/01 娛樂 心靈修護師1／把陌生人當家人看待 她用「陪伴」撫平被害人家屬傷痛 08:032021/02/02 社會 掃碼時代 大陸銀髮族的數位落差 04:102021/02/02 話題觀察 政治熱門新聞 罷免黃捷投票最終預測 王世堅3字斷言結局 - 政治 【返黨效應】若重演30年前悲劇 媒體人：趙少康再出來相當不值得 - 政治 【返黨效應】趙少康一回國民黨就要當主席 蔡正元列4大理由：我反對 - 政治 【返黨效應】韓國瑜為何能勸出趙少康？陳鳳馨曝幕後祕辛：他很感動 - 政治 【重返國民黨】趙少康要滅義和團 陳揮文：不能同意更多 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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