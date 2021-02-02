民進黨網路社群中心主任范綱皓說國民黨找前藍委王育敏拍飛行外套照片，是找50歲的阿姨來當模特兒，遭外界砲轟。綠委陳亭妃表示，范已經道歉，也深自檢討了，但還是非常不應該。

陳亭妃說，范綱皓說會深思檢討，也已對外道歉，但確實這樣的用詞非常不當，尤其是用年齡的方式來形容，然後做這樣的一個對話，希望除范綱皓外，民進黨各部門的主管，都要深切記取這次的教訓。

(中時 )