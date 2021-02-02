下周即將迎接農曆新年，許多人都希望這段時間能夠順利度過，平安過年，不過從星象來看，水逆已經從1月底開始，唐綺陽特別在FB粉絲團提醒大家，這次水逆將「橫跨整個農曆年期間」，直到2/21才結束，過年期間一定要用高EQ處理人際關係，否則會帶來嚴重後果。

唐綺陽分析，2/1晚上9點金星進水瓶，開啟「五星連珠水瓶」的奇觀，豐沛的能量會使網路、社群的話題和現象沸沸揚揚展開，演藝圈、政治圈事件不斷，群聚話題也熱度不減，面對本土感染疑慮，要不要聚、怎麼聚成討論重點。

這次的水逆橫跨整個農曆新年，因為本次水逆是逆行於水瓶座，凸顯人際、公關的重要性，不過唐綺陽點出家族過年就是「人際最緊密又複雜」的時刻，要小心溝通不良導致爭執，還可能會遇到「翻舊帳」的狀況，因此一定要用高EQ去處理，才不會發生人際關係問題。

另外，唐綺陽點出本周也是「逆行水星與太陽合相」入相的一周，明星、名人過去的紛紛擾擾都被翻上檯面，成為箭靶或群嘲焦點，讓過年前夕這段時間變得非常熱鬧。這段時間一定要注意溝通細節，處理好人際關係，好人緣會帶來好運是，如果不看場合、說錯話，會讓心情大亂、打壞關係，甚至引來絕交，後果會比想像中嚴重，唐綺陽提醒，人際就是場修行，大家嚴陣以待，不可大意。

(中時新聞網)