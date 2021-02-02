歲末年終，許多公司行號都會舉行尾牙感謝所有員工一年來的付出和辛勞，網紅團體「反骨男孩」日前在北市知名港式餐廳開桌，旗下成員Aries艾瑞絲（盧昕妤）過去曾是大同高中的實習英文老師，穿著迷你裙教課的模樣，一夕之間成為家喻戶曉的美女教師。轉行到YouTuber她尺度大開，因應主題8+9黑道風，超有誠意的穿搭讓人眼睛一亮。

艾瑞絲在IG分享尾牙的穿搭，笑說：「我瘋起來，連我自己都會怕！」為了符合聚會主題8+9黑道風，她化身「南港野玫瑰」，在小腿、手臂、胸口和美背貼滿紋身貼紙，五根手指頭戴上金戒指、掛金項鍊，再加一副方框黑墨鏡增加距離感；服裝方面，艾瑞絲穿著黑色細肩帶美背上衣，低胸設計大露深邃事業線和雪白北半球，轉身幾乎沒什麼布料，秀出充滿霸氣圖案的背部，下身搭配短到腿根的皮褲，腳踩恨天高的露趾高跟鞋，再套上一件皮衣，將8+9黑道風的精髓模擬的無違和。艾瑞絲相當滿意自己的行頭，「夠屁！夠兇！夠殺！」

至於反骨男孩的其他女生成員蕾菈、琳妲也都一致的選擇黑色、皮製的服飾，琳妲戴上帽子、金色反光墨鏡，內搭小背心露出平坦腹部，風格較為中性活潑；蕾菈則放下一頭黑色長捲髮，難得包得密不通風，流露酷妹的氣息。

許多網友看到她們的穿搭，特別是艾瑞絲的火辣打扮，忍不住直呼：「哇～辣台妹」、「有到位唷」、「迷人又可愛的反派角色」、「大姐好」等。

(中時新聞網)