野蠻女友當街甩巴掌、踢下體 目擊民眾：往死裡打（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

野蠻女友彰化市區街頭真實上演。女子深夜專程從台南市開車到彰化市對男友興師問罪，扯髮揪耳、狂呼巴掌，甚至攻擊下體、要求下跪等驚人過程，被屋簷監視器全程錄下。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方獲報誤以為有深夜街頭鬥毆，結果快打部隊7人出動，卻是半夜在街頭扮演感情導師和和事佬。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

捕獲野生「野蠻女友」？彰化版在街頭真實上演。彰化市區陳稜路街頭，上月底凌晨傳出情侶街頭喧嘩吵鬧，女子當街扯髮揪耳、狠甩男友巴掌，甚至還「膝擊」男友下體，最後男子甚至下跪認錯，從頭到尾打不還口、罵不還手，女子似乎怒氣難消，一度撿起路邊磚塊高舉作勢砸頭，讓民眾嚇得趕緊報警。

由於女子怒氣沖沖，午夜在街頭破口大罵，幾乎對著男子「往死裡打」讓附近居民全被驚醒；根據民眾提供的路旁監視器畫面，凃男獨自一人先在陳稜路上徘迴，沒多久陳女開車到場，一下車就氣急敗壞對著凃男連珠炮大罵後，同時連呼左右好幾個耳光，男子不斷閃躲、試圖解釋，眼鏡一度被打歪。

警方獲報不敢大意，出動快打部隊共3輛巡邏車趕抵現場，共動員7名員警趨前了解狀況，才發現是情侶打架，馬上轉換緊繃的態度，變身和事佬，將男女雙方分開、個別好言相勸。凃男不願提告後沉默不語獨自黯然離去，陳女沒多久也自行開車離開。

彰化市警方表示，1月31日凌晨近3點，接獲市民報案疑似有情侶街頭爭吵，家住台南市的34歲陳女與彰化市30歲凃男為情侶關係，女方疑似不滿男方喝酒卻不承認又不接電話，半夜驅車北上質問男方，但男子不願提告，經警方勸導後雙方各自離去。

影片曝光後，不少網友直呼，天哪！男人被女人這樣打會絕後吧？也有人說女生實在太狠！連當時在家中全程透過監視器觀看過程、最後通報警方的的施姓民眾也說，男子真的是打不還手、罵不還口，但連磚塊都拿起來了，真怕會出人命。

據悉，被打的男子就住在那附近，警方到場時，男子臉上並沒有明顯巴掌印，研判女友是在氣頭上，報以粉拳，掌摑臉頰的力道並不大，未釀成傷。有已婚的承辦員警私下開玩笑，談戀愛的時候才能這樣半夜不睡覺、在街頭打情罵俏，如果婚後出手的力道可就完全不同了。

(中時 )