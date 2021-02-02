中廣董事長趙少康宣布回歸國民黨，但有意參選黨主席等發言卻引發爭議，黨內已有耳語指出，前年就因為擅改總統參選的條件，才造成初選後黨內分裂，如今若又為了趙少康改規則，恐會重蹈覆轍。但對於這些發言，支持趙少康者相當不滿，表示國民黨已經夠弱了，不要再自己人打自己人，「團結才能贏，這些人還不懂嗎？」

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今(2)日發文表示，昨日趙少康宣布要回歸國民黨，且韓國瑜也表態支持後，綠營中央廚房的製圖就開始滿天飛，把韓趙兩人綁起來一起打，一副好像兩人宣布參選2024總統一樣！

不只綠營，甚至藍營人士也開始批評趙少康的參選黨主席資格，言語中透露酸意，說他參選黨主席對國民黨是扣分。這些發言讓該粉專非常不滿，稱趙少康有說過，「如果不符合資格就當然不參選，也不見得要在哪個位置，他只希望能夠讓那些義和團不再為所欲為，我們的國家不能再這樣下去！」而韓市長也只是支持趙少康這樣的說法而已，為什麼一堆陰謀論就這樣出現了？

該粉專表示。趙少康認為只有團結才會贏！而韓市長會支持趙少康也是同樣道理，團結才會贏！只有支持韓市長的庶民跟趙少康的知識藍也跟著歸隊，國民黨的力量才能更多更大，希望大家不要被1450分化，更不要被某些藍營綠營名嘴帶風向，要團結才有可能下架民進黨，打敗義和團。

(中時新聞網)