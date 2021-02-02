大陸女星鄭爽被爆在美國透過代理孕母生下2個小孩，不僅有意棄養，更向張恒追討人民幣100萬「取卵精神損失費」等，更被大陸國家廣電總局點名是「劣跡藝人」，遭到全面封殺，導致演藝事業幾近全毀，如今傳出鄭爽疑不堪連日來的壓力，似乎有意尋短，引起網友議論。

鄭爽爆出棄養小孩後，負面傳聞層出不窮，先是傳出她多年前參加活動時，突然改穿熊本熊玩偶裝上台，脫序舉止被傳出是：「吸毒把自己吸吐了，衣服髒了不得不臨時找了熊本熊」，甚至因為情緒不正常，多次大把吃藥，不過與鄭爽翻臉的前經紀人跳出來闢謠，強調：「鄭爽連菸都不抽，要網友口下積德」。

未料昨日又有網友爆料，鄭爽承受不了近來負面新聞，及來自外界的輿論壓力，疑似有意尋短，一度成為微博熱門話題，也讓人相當擔憂她的狀況，不過有眼尖網友發現，鄭爽父親按讚了某則社會新聞，鄭爽也被發現在逛網拍，加上有知情人士爆料：「鄭爽一家人目前心情不差，不然鄭父也沒心思和心情瀏覽新聞並按讚」，看來一家人心情絲毫不受影響。

日前張恒父親亮出鄭爽手寫開出的15項條件，除了要求張恒歸還欠她的錢、「取卵精神損失費」100萬元人民幣之外，還得補貼鄭爽代墊的代孕費、小孩回國機票錢、住宿費，約莫300萬人民幣，還包括不准用孩子威脅她等條件。

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