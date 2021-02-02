根據康健人壽的「360康健指數調查」，台灣約有近八成的父母察覺到自己的學齡孩童正承受著壓力，為協助更多家長與孩子共同落實親子紓壓並提升親子關係，康健人壽自2020年9月起攜手董氏基金會推出「玩轉動，拋出好心情」親子飛盤計畫，深入大台北地區四所小學，倡導親子在日常生活中一同建立運動習慣，為期三個月的活動共有超過5,000個家庭參與。同時，也針對參與計畫的家庭進行調查，發現有近六成受訪者沒有和孩子一起運動的習慣，超過八成受訪者同意與孩子一起運動對親子關係可帶來好處，例如「親密感提升」等；父母與孩子共同運動天數越少，其憂鬱指數的比例也越高。

根據與董氏基金會共同進行的調查結果發現，63.1％家長本身沒有固定運動習慣，24.6％的家長每週運動天數超過3天以上。當心情不好時，只有20.7％的家長會將運動作為紓壓的方式，其中有76.3％的受訪者表示運動後心情會變好。

調查也發現有近六成受訪者沒有和孩子一起運動的習慣，平均每周與孩子一起運動超過3天以上者只有6.6％，想跟孩子一起運動的原因前三名依序為「增進親子關係」、「強健身心」、「孩子主動邀請」。超過八成受訪者同意與孩子一起運動對親子關係帶來的好處，包含「親密感提升」、「相處時間增加」、「聊天時間變多」、「維持彼此的好心情」、「信任感提升」。

進一步分析調查發現，沒有固定運動習慣的家長，和孩子一起運動的比例明顯低於有固定運動習慣的家長，且有明顯憂鬱情緒需求助專業的比例也明顯較高。調查也顯示，每週與孩子一起運動的天數越少，父母有明顯憂鬱情緒需求助專業的比例越高。

為更深入了解運動和親子關係之間的關聯和影響，康健人壽也特別針對國人進行「親子幸福指數大調查」，結果同樣也發現家長和孩子之間若有越多時間相處陪伴、一起運動，親子相處狀態滿意度越高。有定期與孩子一起運動的父母中，高達60％對自己的親子相處狀態感到「滿意」，其中32％的父母覺得「非常滿意」。相反地，沒有與孩子一起運動的父母，僅13％對親子相處感到「非常滿意」，而有15％父母對親子相處狀態「不滿意」。每週與孩子相處超過4小時的父母，有74％表示滿意和孩子的相處狀態，其中回答「非常滿意」者高達45%，顯示願意花更多時間陪伴孩子的父母，對自己的親子關係滿意度評價也會越高。

「親子幸福指數大調查」中也問到父母認為運動為孩子帶來的好處，排名前三的項目分別為「紓解孩子的壓力」、「增加孩子的體能狀況，身體健康」以及「增加孩子的專注度、自信心」。同時，調查更發現一個有趣的現象：與孩子一起運動頻率越高的父母，越相信運動能改善孩子的課業表現。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，疫情升溫增添國人更多的不確定感，康健人壽長期以來自許不只是一間保險公司，更希望是國人在健康生活各方面的最佳夥伴。康健人壽很榮幸與董氏基金會攜手前進校園推廣親子飛盤運動，透過實際行動來履行企業社會責任，協助國人提升親子之間的關係。從調查報告我們不僅獲得家長的寶貴回饋，也進一步驗證親子共同運動可以提升家長和孩子之間的關係並增添親密感，更有助於紓解生活中的壓力。壓力指數和健康息息相關，長期關切國人壓力狀態的康健人壽希望持續透過親子運動的推廣，讓更多家庭可以獲得紓壓，維持好心情以對抗負面情緒，擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

(工商 )