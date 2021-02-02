美股反彈，道瓊指數上漲229點，台積電今天衝鋒，強漲約4%，帶動台股盤中指數大漲逾380點，一口氣收復5日線、月線，逼近15800點大關，回補1月28日的跳空缺口。

美股開高走高，道瓊工業指數終場上漲229.29點，收在30211.91點，擺脫上週陰影；台股昨天大漲271.78點，收在15410.09點，終結連六黑頹勢，今天台股續強。

台股以15546.69點開出，上漲136.60點，隨後漲勢擴大，盤中上漲逾380點，收復5日線15490、月線15703關卡，高點來到15794.10點，逼近15800點大關，回補1月28日的跳空缺口。

觀察權值股表現，台積電大漲約4%，至636元，聯發科上漲4.2%，至943元；聯電漲3.94%，至52.8元；大立光漲1.36%，至2975元；鴻海上漲2.65%，至116元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天續強，主要來自跌深反彈，以及投資人對疫情利空淡化，外資近期心態也由空轉多，帶動大盤飆漲，不過封關前追價意願恐不足，明天起台股應會出現觀望氣氛。（編輯：鄭雪文）1100202

(中央社)