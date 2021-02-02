境外生權益小組昨揭露，有境外生無法在2月底開學前入境，學校又不開遠距學課程，影響到他們就學權益。對此，教育部今天回應，學校如對於受疫情影響無法來台之境外學生所提出的遠距教學需求，未能提供適當協助，教育部會據此調減該校境外生招生名額。

2月底大專院校開學時，原本有4000多個境外生要入境就學，但近日台灣疫情漸趨嚴重，境外新生入境方案卡關，教育部長潘文忠曾於1月27日公開表示，如果境外生趕不上2月底開學，可先以具彈性的「安心就學」方案在境外透過遠距學習。

不過境外生權益小組表示，近期接連收到學生個案求助，表示自己無法以遠距方式修讀課程。一位近期離境的同學表示自己只要再修習少量學分即可畢業，卻被學校告知不開設線上授課，不知何時才能畢業。另一位錄取桃園市某大學研究所的同學更被學校要求必須延後一學期入學，僅因其所在系所未規畫遠距教學。

境外生權益小組指出，下學期境外生入境人數約4000人，相比2020年秋季近2萬名境外生入境來說人數較少，大專院校很可能以經費、行政成本等因素考量而拒開或減少開設遠距課程，這將嚴重損害境外生學習、受教的權益。

教育部回應，為維護受疫情影響無法來台之境外學生受教權益，去年2月即要求各大專校院啟動「安心就學」措施，提供學生彈性修業機制，其中即包括同步或非同步之遠距教學、使用遠距教學教材或學習平台系統進行教學及討論，並應提供教師所需軟硬體設備、培訓教師進行遠距教學及支援數位助理（TA）等。

教育部表示，學校如不提供境外生遠距教學，將調減該校境外生招生名額。教育部也會針對境外生人數較多，或遭檢舉未落實安心就學措施的學校，進行安心就學措施品質實地訪視，以落實對境外生受教權益的維護；同時將視學校實施安心就學情況，滾動提供經費協助支應相關教學研究配套支出。

(中時 )