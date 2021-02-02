王姓男子2日清晨5時許，駕駛自小客車行經九如鄉黃金路段，自撞路邊電線桿及鐵皮屋後，不慎掉落水溝，駕駛輕傷送醫，一旁經營檳榔攤的鐵皮屋則嚴重損毀，業者驚恐說道，好險值班員工今日上班稍有遲到，否則後果不堪設想。

王男經查酒測值高達1.2、超過標準值許多，從監視器發現，駕駛車輛往右傾倒，車輛右側車身不慎造成電桿及鐵皮屋，王男被救出時頭部及腳部受傷，緊急送往衛福部屏東醫院救治，所幸沒有生命危險。

經初步調查王男酒測值已超過法定標準值，涉犯公共危險等罪，依法函送屏東地檢署偵辦，至於詳細事故責任歸屬，警方正依法調查當中，現場車輛已排除並恢復交通順暢。

里港警分局長楊龍祥呼籲，民眾飲酒後切勿有僥倖的心態，勉強駕駛車輛，以致發生危險，可選擇搭乘大眾交通運輸工具或請親友接送，確保自身及其他用路人的行車安全。

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(中時 )