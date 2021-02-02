從《我愛黑澀會》出道的女星Albee（范乙霏），外型甜美、身材火辣，加上自然不做作的率真個性，成為各大綜藝節目的常客，平時常在社群網站分享近況的她，近日在IG限時動態曝光一段上帝視角香豔片，好身材藏不住，讓網友看了全暴動。

Albee在IG限時動態曝光一段影片，只見她穿上灰色深U背心，超兇雙球呼之欲出，深邃事業線更是若隱若現，由上往下拍得邪惡視角，引人無限遐想，她也開心對著鏡頭甜笑賣萌，可愛中又不失性感，融化一票粉絲。

Albee上帝視角洩火辣身材。(圖／翻攝自IG)

Albee從跟著徐乃麟、曾國城在《天才衝衝衝》當助理主持人，到現在和卜學亮、黃子佼一起主持《超級同學會》，是綜藝節目常客的她，也跨足到舞台劇，

在舞台劇《我的大老婆》演出，並首度挑戰一人分飾三角，讓她直呼角色壓力雖然很大，但演得很過癮。

一向對工作拚盡全力的Albee，前年錄製《綜藝玩很大》時，意外受傷導致右小腿骨折，緊急送醫開刀，復健時又發現長期打石膏，造成肌肉萎縮，因擔心留下後遺症而崩潰大哭，不過她仍打起精神加緊復健。

集可愛與性感於一身的Albee，是不少男網友心目中的女神，男藝人張立東也曾多次在節目中對她示好，她之前上沈玉琳節目時，遭對方爆料，某次Albee和男友在家幽會，沒想到對方媽媽突然回家，她嚇到躲在衣櫃裡，但最後還是被發現。

(中時新聞網)