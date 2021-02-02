國內新冠肺炎疫情升溫，基隆市政府近期派員在傳統市場、夜市等地舉牌，宣導攤商和民眾，務必配戴口罩、加強防疫，市長林右昌2日表示，農曆年節將近，為防範春遊人潮，廟口夜市不排除重啟人流管制措施。

基隆廟口、愛四路夜市為開放式空間，有18個出入口，難以管制，市府去年4月實行總量控管，分別於愛三路、仁三路口；愛四路、仁三路口，以及愛四路、仁二路口共計3處，設置管制點，依「室外社交距離1公尺」標準，換算同時間容留人數為2000人，並與警察局合作進行勸導，當時管制時段，廟口夜市為中午12點至晚上12點，愛四路夜市則是下午4點至晚上12點。

林右昌2日於事務會議時指出，外界都在關心春遊人潮，未來會視疫情狀況，或遵循中央流行疫情指揮中心指示命令，不排除重啟去年執行的人流管制措施，以防疫工作為優先，他也呼籲，市民和遊客必須遵守防疫指引，做好防疫措施，保護自己的健康和別人安全。

基隆市政府去年透過世界資訊科技暨服務業聯盟，和工研院、產業界組織防疫團隊一同合作，在廟口布建全台第一座先進AI光達人流感測系統，提供區域人流監控服務，達到總量管制目的，強化防疫能力，讓民眾有正常生活，又可以達管理效能；近期因防疫升溫，市府也派員在傳統市場、夜市，要求攤商戴口罩，加強防疫動作。

(中時 )