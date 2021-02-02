時隔一年，恒大再度實施打折賣房，繼2020年恒大在疫情期間率先實施「網上購房」，推薦房賺佣金等行銷策略後，2月1日恒大再一次宣佈，從2月18日至2月29日期間，恒大全大陸的售樓盤住宅，可享75折優惠，甚至還有房款再減等活動。

據《中國基金報》報導，今年恒大推出「網上購房」政策堪稱2020年的PLUS版（升級版），不僅門檻從2020年的5000元（人民幣，下同）降低到3000元，更可通過推薦他人購房獲得多重佣金的方式，激發全大陸民眾成為恒大的銷售仲介。

恒大發布最新政策顯示，在2021年的2月1日至28日，消費者只需在「房車寶」平台繳納每套3000元的網購定金，就能認購一套房源，不僅享多重購房優惠，還能賺取豐厚的佣金。

根據認購的房源由本人購買、推薦他人購買、被第三方廠商購買、最終未成交等不同情況，可享權益有所不同。例如本人購買享75折優惠、總房款再減3萬元、退還3000元定金。若是推薦他人購買，推薦人也可獲得總房價1.5至2％推薦佣金，以及1萬元套數獎、退還3000元定金。

按照恆大推出的優惠政策，以恒大目前在深圳銷售的恒大天璽公館為例。如以6.65萬的均價計算，買一套83平方公尺、2房2廳公寓，折後約414萬元。如推薦別人購買，推薦人除可得到6至8萬的推薦佣金，加上1萬元的套數獎，意味推薦人不花一分錢，就可以賺7至9萬佣金。

(旺報 )