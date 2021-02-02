綠委陳亭妃今日表示，國民黨現在要罷免綠委吳思瑤、蔡適應，是為了要賺取政治利多，外界雖推測民進黨將反擊，首波鎖定國民黨主席江啟臣的立委資格，但相信綠營不論是黨部或是地方議員，都不會做這樣的事。

陳亭妃指出，國民黨現在想藉著罷免這種最省成本的方式，去引起遍地烽火，但每個立委都是經過民主機制所選出來，罷免要有道理，不能因為一個政策表態，然後就要罷免，那各委員所做的服務還有所做的努力。以及這段時間的修法態度，難道都不用看了嗎？

陳亭妃說，國民黨用單一事件，成爲罷免的一個理由，相信這樣的馬腳會慢慢露出來，民眾也會看清這是一種政治操作，最後一定會被唾棄，如果藍營繼續這樣子，搞出所謂的遍地烽火，最後火只會燒到自己。

陳亭妃表示，國民黨遍地烽火的罷免是由藍營議員發起，在各地成立罷免連署總部，讓人唾棄，也完全是政治操作。至於過去前國民黨高雄市長韓國瑜的罷免案，是由民間發起，當時民進黨也一直要求黨公職人員絕對不能參與，綠營也不會做這樣的動作，因為這已經違反民主程序。

(中時 )