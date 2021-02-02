台中捷運綠線花10年完工，以台灣大道為主軸的捷運藍線，如果作業順利，最快2033年捷運藍綠才可能完工。（盧金足攝）

台中捷運藍線規畫全長24.8公里，全線規畫高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中捷運綠線完工，但單線影響轉乘效率，雙十字軸線，以台灣大道為主線捷運藍線，歷經六年計畫還在紙上談兵，交通局長葉昭甫2日表示，捷運藍線總經費由981元增加到1285億元，因當初未計算台灣大道的土地徵收費用，綜合規畫將土地徵收費用也一併納入，預估總經費約1285億餘元，提報交通部審查，如能在2年內通過，工程期約10年，如果作業順利，最快2033年捷運藍綠才可能完工。

葉昭甫在市政會議前受訪指出，市府在捷運藍線可行性研究核定後，過去一年接續展開綜合規劃報告，針對路線、路段、相關工程技術、經費開發方式進行更細緻的檢討，並陸續召開公聽會聽取市民意見，上個月召開捷運推動小組審查，完成綜合規劃報告，將送交通部審查。

針對外界質疑，捷運藍線的路線，從前市長林佳龍規畫的路廊，從台中火車站沿著台灣大道轉道民權路，又回歸到前市長胡志強任內規畫的台灣大道一直線，是否「反龍」才改變？

葉昭甫說，綜合規畫針對原本路線微調，包括沙鹿區路線地下化改高架型式，西屯區路線高架改採地下化，中區路線從原民權路改走台灣大道，並敲定沙鹿區正英路站外，增加中港轉運站、竹林國小兩站。

其中，走台灣大道距離相較原本走民權路更短，經費更節省，也有助後續工程可行性，比如走民權路將遇到兩個轉彎段，須穿越民宅，涉及土地徵收、甚至民戶拆遷問題，經過審慎考量，選擇工程技術較好克服、未來風險性較小的方案來執行。

針對經費由約981元增加到約1285億元？葉昭甫指出，捷運藍線可行性研究時，預估經費約981億餘元，尚未計算台灣大道的土地徵收費用，綜合規畫將土地徵收費用一併納入，因此預估總經費約1285億餘元。

目前捷運藍線規畫全長24.8公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心，並與捷運綠線交會形成十字路網，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

葉昭甫強調，市府也如實衡量台北、桃園軌道計畫發包相關單價，評估直接工程費與間接工程費，綜合規畫跟可行性研究的方案與經費差異，提送交通部審查時，均會再一併向大眾報告說明。

(中時 )