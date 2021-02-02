美股上周出現較大跌幅，尤其集中在1月27與29日，連帶使台股上周表現不佳，本周雖展開反彈，市場追價意願仍相對偏低。凱基投顧指出，由美股S&P 500指數觀察，從高點起算本次跌幅不到4％，與2020年9月初、10月中兩次較大修正比起來輕微很多，定調只是漲多後正常能量釋放。

市場近期高度關心美股評價面是否過高，畢竟一旦美股回檔，對台股將會產生莫大牽引效果，讓投資人不敢掉以輕心。

凱基投顧剖析，近期景氣復甦面臨瓶頸，且當投資主軸轉向基本面檢驗時，評價過高的問題就會受到較嚴格眼光看待。於企業財報中，美股的股價營收比雖高，但並未偏離巴菲套指標（股市總市值／GDP）太遠，另一方面，評價走高除總體環境如：貨幣寬鬆的影響外，企業財務操作活動也是重要因素之一。隨各企業CEO信心增加，回購刺激股價力道還會增強，並推升每股純益表現，因次，就算目前美股評價確實較高一些，提供市場回檔修正的理由，但仍在合理範圍內。

法人指出，台股漲多後，也存在評價偏高的類似討論，但重點是，台股企業獲利基本面依舊強悍，指數先前的拉回與漲多關係較大。

(工商 )