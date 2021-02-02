對許多上班族來說，如何安排特休假可說是相當重要的一件事。一名網友透露，公司因應春節連假調整放假，讓全體同仁可於春節期間連休11日，令不少網友一看大讚，但有眼尖的人一看直呼「這根本違反勞基法」。

原PO昨（1）日於《爆廢1公社》分享一張公司的公告，只見白紙黑字寫著，感謝同仁辛苦及努力，因應春節假期2月8及9日調整放假，將由同仁的特休假扣除，若無特休假則以無薪假計算，特此公告以利同仁過節。原PO疑惑問及「有人也是這樣放的嗎？」

原PO分享公司的公告表示，公司將調利用扣除勞工特休假的方式，讓春節連休11天，但有眼尖的網友認為，這根本違反勞基法。（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文曝光後，不少網友紛紛投以羨慕眼光表示，直接連放11天，真的很好，很多勞工其實很想請8、9號，但都敢想不敢做，另外，也有不少人透露自己春節期間，還是得出勤上班，7天連假只休1天，甚至有人連1天都沒得放。

留言中有眼尖網友發現原PO公司擅自安排勞工特休假，根本就不合理，甚至已違反勞基法，可以檢舉。原PO也無奈回應，這些規定都是公司上級要求的，在公告之前，根本沒有問過勞工的意願。

事實上，根據勞基法第38條規定，特休假應由勞工自行排定，雇主不得片面要求勞工請休，違者將遭處新臺幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

(中時新聞網)