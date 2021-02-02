梅西(Lionel Messi)與巴塞隆納的天價合約遭到西班牙媒體曝光，引起各方聯想。由於梅西的合約將在今年6月30日結束，外洩事件也會影響他是否續留巴薩。美媒ESPN分析，合約被爆出或許對巴薩較為有利，梅西可能因為外界觀感而願意降價留隊，英國電台《talkSPORT》更以陰謀論指出這是有計畫的洩密。

Lionel Messi is reportedly earning €265-a-minute at Barcelona 🤑 pic.twitter.com/EYdpaQeAGY — ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2021

巴塞隆納新主席選舉延後到3月，打算回任的候選人拉波爾塔(Joan Laporta)就以「留住梅西」做為他的政見。然而巴薩面臨財務困境，有破產之虞，《talkSPORT》請來的歐足專家Andy Brassell推測，巴薩已經沒有足夠財力，也不想再和梅西談判，此時洩密就是要把部分的責任歸咎梅西，責怪他的大肥約拖垮球隊。

「這個外洩內容看來是正確的(5.55億歐元)，巴薩聲明只否認涉及洩密而不談數字。」根據報導只有梅西、法律團隊、西甲聯盟、巴薩知曉合約內容，而且僅巴薩擁有洩密的動機。讓大家知道梅西的價碼這麼高，如此就算新任主席無法留住他，也不會被球迷責怪。

ESPN同樣認為這是新任主席的利多，可以限縮梅西的談判空間。因為梅西這樣的天王球星，價值無可估量，除了球場表現，他們更帶來巨大的關注度與無窮的商機。有媒體故意去張揚梅西每分鐘的薪水是265歐元，時薪1.5萬歐元(約台幣50萬)，總教練柯曼(Ronald Koeman)批評：「我不明白你怎麼能把球隊垮掉算在梅西頭上，看看他對這支球隊做出多大貢獻。」

(中時新聞網)