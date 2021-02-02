中鋼(2002)今年前2月盤價累計大漲約15%，3月續漲2.5%，漲幅雖縮減，但市場預期第二季鋼價仍是向上的格局，漲幅趨緩是為蓄積持續向上的動能。中鋼去年第四季轉盈，今年第一季產品大漲，獲利躍升可期。

今年以來鋼價漲勢加速，中鋼1月產品價格全面大漲，每公噸調漲1,200～1,500元，平均漲幅6.1%；2月內銷盤價平均漲幅提高至9.5%，各品項每噸調漲2200元至3000元不等。3月內銷鋼品盤價續漲，各品項每噸調漲450元至2500元不等，平均調幅為2.5%，為自去年7月以來，連續第九個月調升盤價。

中鋼前2月產品報價漲幅大，3月盤價延續漲勢，並可望推升利差擴大，由於需求續旺，預估單月出貨仍在120萬噸以上高水準，首季出貨量維持約370萬噸高檔水準，整體第一季營運獲利可望明顯優於去年第四季。

中鋼去年第四季已受惠產品價格攀高，單季月盤累計漲價每噸1900~2200元不等，季盤也每噸漲價500~1000元不等；單季中鋼含中龍總出貨量來到370.5萬噸，離歷史400萬噸高峰相去不遠，在量價齊揚下，單季稅前淨利62.6億元，較第三季的3.28億元大增18倍，並改寫自2018年第4季以來新高，單季稅前EPS 0.4元。

中鋼昨日開出的3月份內銷鋼品盤價全面上漲，平均調幅為2.5%，為連續第九個月調升盤價。大陸寶鋼等主力鋼廠已陸續開出3月份盤價，皆以平高盤開出，中鋼低於國際行情，因此隨勢續漲。

展望今年第一季，中鋼前3月的月盤產品每噸已累計再漲3850~7000元，季盤產品則每噸上漲1200~1500元，且需求持續暢旺，在旗下高爐全開、下游軋延產線等持續趕工狀況下，即使有春節影響工作天數減少，整體出貨量仍有望與去年第四季相當。

法人預期，中鋼今年第一季鋼品價格漲幅較第四季明顯提升，並有低價的原物料庫存，受惠產品價格走揚，中鋼今年首季營收、獲利再較第四季大幅增長可期。

中鋼1日開出3月內銷盤價，中鋼公司表示，考量各項原物料成本不斷高漲並兼顧下游業者競爭力與轉嫁能力，及各產業不同特性及營運狀況，本次仍採取「衡平、穩健」原則開出盤價。中國大陸電磁鋼捲受電動車需求帶動走勢仍舊強勁，行情連動下，調幅相對較高。中鋼3月份內銷基價平均調幅為2.5%，其中，熱軋鋼板每公噸漲700元，熱軋軋延料漲450元，熱軋一般料漲700元，冷軋一般料漲700元，電磁鋼捲(中低規/高規)各大漲2,000/2,500元，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料漲700元。

(時報資訊)