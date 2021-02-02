東元(1504)搶攻電動車市場，正式加入鴻海(2317)MIH聯盟，帶動股價今天大漲表現，盤中漲幅近7％。

東元在2020年即以自主設計模組化，開發自家電動車用動力系統產品，推出的電動車動力系統T Power 90馬達及驅動器，以自有品牌跨足乘用電動車關鍵零組件市場，已與國內汽車業者合作3.5噸電動貨車，樣品已完成並開始測試，今年開始貢獻營收。

東元也開發大扭力馬達與驅動器動力模組，以爭取商機5年共計1萬台的巴士電動化需求；此外，東元也在亞太市場也有開拓電動車市場，包括韓國、泰國等東南亞，甚至印度，未來業績值得期待。

2020年東元馬達業務衰退較大，主要大馬達業務的美國頁岩油產業的需求不佳，另外，受疫情影響，加上新台幣匯率升值，造成海外市場營收折合新台幣減少，但去年下半年起大陸市場明顯回升，且公司推出防爆型及地鐵使用之特殊馬達，需求強勁，在各國PMI指數回溫下，小馬達業務的需求開始好轉，今年馬達業務年增率可達雙位數。

離岸風電工程方面，東元接到CIP的彰芳和西島風場(600MW)的陸上變電站工程及Google在台IDC大型工程案，又與華新(1605)合作儲能等再生能源工程，法人預期相關工程業務今年也將有兩位數的成長表現。

(時報資訊)