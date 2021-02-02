國際金融協會（Institute of International Finance）周一公布，1月新興市場股票與債券的外國淨流入金額達到約535億美元，延續2020年底的成長動能。

根據IIF公布數據，1月份流入新興市場股票的非本地居民投資金額達到94億美元，而債市則吸引442億美元外國資金淨流入。此為連續第10個月，新興市場的外國資金呈現淨流入。

IIF在報告中指出，基於市場的高流動性、疫苗方面的進一步發展，以及投資人的胃口轉強，對於整體新興市場資金流入的潛力，我們仍保持相當樂觀的展望。

不過，該報告特別強調一個發生在1月最後一周、針對亞洲的「重大資金外流事件」，報告指出：「這提醒我們在後疫情時期，整體新興市場仍然存在的弱點。」

數據顯示，非中國之新興市場股票吸引約27億美元資金流入，而中國股市的外資淨流入金額達到62億美元。在債市方面，流向中國的資金達到154億美元，而其餘新興市場債券的外資淨流入金額為295億美元。

根據IIF公布的數據，上一季新興市場流入金額創下2013年以來新高。

(時報資訊)