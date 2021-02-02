一名男大生與2名實習醫學系學生同住公寓做室友，他抱怨與室友看恐怖電影時，對方都會批評劇情不合常理，例如「血流成這樣還不休克」、「果汁機噴腦漿很瞎」等吐槽內容；某次他生病躺在床上，睡醒竟發現腳上被室友偷扎了一針，對方說幫他針灸，但他質疑對方明明是西醫，針灸只是好玩練習的，種種有趣的相處情節笑噴網友。

該男大生在《Dcard》上發文表示，他曾與2名實習醫師合租家庭式公寓，相處上鬧出許多「學術背景」的笑話，日前他們一起在客廳看電影，電影角色被碎玻璃刺進大腿，拔出玻璃後刺傷歹徒繼續逃跑，2位室友則不斷吐槽「動脈最好在這啦」、「血流成這樣還不休克，太瞎了吧」、「拔出來也不止血，想死是不是」。

男子某次生病趟床，睡醒竟發現腳上被實習醫師室友偷扎了一針，對方說幫他針灸，但他質疑對方明明是西醫，針灸只是好玩練習的。（圖／翻攝自《Dcard》）

此外，電影劇情中角色被果汁機插到頭上，導致腦漿四溢慘死，2位室友則吐槽說「以後開顱手術我們就用果汁機來開好了」、「欸你不覺得果汁機噴腦漿很瞎嗎」。某次原PO生病躺在床上昏昏欲睡，睡夢中感到腿部一陣痠痛，起身竟發現腿上插了1根針，室友說「我在幫你針灸」，他詢問後才知道對方還在學，而且對方還是西醫。

原PO有次上網買號稱能瘦臉的繃帶，他纏在頭部遭室友和對方的同學們瘋狂嘲笑說「那是假的，沒有用」，讓他崩潰喊再也不相信網拍了。許多網友則留言，「然後有這種室友也太可愛了吧，這樣就不怕被什麼偏方騙」、「感覺很熱鬧，有這麼有趣的室友也很特別」、「針灸那邊好好笑，太可愛了吧」。

(中時新聞網)