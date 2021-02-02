經濟部公告「漁電共生先行區」的縣市之後，高雄市規劃彌陀區等7處養殖主要行政區，總計621.76公頃區域，打造漁業綠能，可望吸引105億元的投資，達成漁電共生210MW（百萬瓦特）的設置量目標。

高雄市政府籌組跨局處綠能推動小組，成立漁電推動單一窗口「漁電共生專案辦公室」，2日在高雄市鳳山行政中心，由高雄副市長林欽榮主持揭牌儀式。

林欽榮2日表示，經濟部透過前期圖資盤點、環社檢核機制等，篩選出已排除生態敏感區的漁電共生的先行區域，包含台南市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、雲林縣、以及彰化縣等7縣市。

高雄市並選出彌陀區、湖內區、路竹區、岡山區、永安區、茄萣區、以及阿蓮區等7處養殖主要行政區，總計621.76公頃區域，約占全市魚塭面積的16％。

林欽榮指出，高雄市政府為了配合中央政策，同時考量當地既有漁業發展及漁民生計，進一步提升土地利用價值，增加漁民及地主收入，協調光電業者及漁民攜手合作，以確保漁民及光電廠商雙方的權利義務，達成整體綠能發展目標。

他說，2日設立的漁電共生事務推動專案辦公室，是全國首例，作為漁電共生推動單一窗口，研擬高雄市漁電推動方針、建立府內溝通協調平台、即時提供民眾、養殖戶及光電業者更全面、便利及專業的服務與投資諮詢窗口等事務，可望吸引投資105億元，並達成高雄市漁電共生210MW設置量目標，創造漁業與綠能共生共榮的願景。

高雄海洋局代理局長黃登福表示，高雄市養殖漁業面積約3,881公頃，主要養殖魚種為石斑魚、吳郭魚、虱目魚、金目鱸及白蝦等，產值、產量全國前五名，為全台水產養殖重鎮之一。

他說，相信未來漁電共生專案辦公室正式運營之後，將可為養殖產業導入新契機，高雄市政府也將嚴格把關，恪守「漁業為本 綠能加值」的政策核心，以綠能生態共榮、尊重民眾意願、以及維護漁民權益等三大核心理念，保障養殖戶權益，並藉由綠能加值，帶動傳統漁業成功轉型。

(工商 )