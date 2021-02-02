聯強與國泰產險2日宣布聯手推出「泰強守」行動裝置險，讓消費者可以在各通訊門市，有更多元的保險產品選擇。

聯強國際通訊事業部總經理張永鴻表示，目前與聯強有配合的通訊門市遍布全台，未來將積極導入「泰強守」的保險商品，以期消費者不論購買、理賠申請、維修到貨，都能快速獲得一站式的優質服務。

此外，聯強國際透過集團下的通達智能運籌的物流網絡, 提供全台快速的配送服務，搭配旗下的手機原廠授權維修中心，維修案件經國泰產險核准理賠後三日內，就會將送修之手機送回報修門市供消費者取回。

國泰產險指出「泰強守」的產品特色有三項，1.率先推出年繳最低600元方案，並有年繳和月繳兩種方案。2.提供多元繳費方式，國泰產險官網提供信用卡、ATM轉帳、便利超商、或其它電子支付包含Apple Pay、Google Pay 及街口支付等多元支付方式。3.三日快修理賠。

(工商 )