福特與谷歌合作 2023年新車將採Android系統 11:542021/02/02 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福特汽車（Ford Motor）與谷歌周一宣布攜手合作，前者將採用谷歌提供的軟體、人工智慧和雲端運算服務，共同開發全新的消費者體驗和現代化的內部操作。 福特與谷歌達成為期6年的夥伴協議，預計自2023年起谷歌的Android作業系統將應用至福特和Lincoln車款。 福特將提供客戶內建谷歌應用程式（App），包含地圖和語音科技，同時會運用谷歌人工智慧技術提升車輛研發、供應鏈和製造作業的效率。 期交所新進人員招募 啟動 東元攻電動車市場 加入MIH聯盟 (工商 ) #系統 #全新 #谷歌 #福特 #Android 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 myVideo二度攜手攜手國光客運 返鄉遊子免費看3天 10:562021/02/02 科技 晶片短缺引爆提前購車潮 1月車市衝5.1萬輛 十年最狂 04:102021/02/02 財經要聞 打入特斯拉全車種 系統電TPMS 出貨將暴增五倍 04:102021/02/02 證券．權證 公共出借權試辦 開放線上登記 04:102021/02/02 生活新聞 Ford與Google合作重塑車聯網創新體驗 13:352021/02/02 汽車情報-汽車新聞 藍星球資訊導入AI技術 首創實告系統 04:102021/02/02 產業．科技 威寶多點式體溫監測系統 防疫利器 04:102021/02/02 投資理財 澳洲總理：樂意讓Bing成主流搜尋引擎 谷歌還沒退出澳洲 微軟就卡位 04:102021/02/02 全球財經 強強聯手 達方入股太宇 04:102021/02/02 證券．權證 和勤自結元月營收2.53億元 創單月歷史次高 14:532021/02/02 財經 《電機股》登鴻海MIH聯盟 東元好嗨 11:422021/02/02 財經 財經熱門新聞 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 茉莉花革命還是義和團？專家預言美股散戶大軍最後結局 - 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 董事會中突主動脈瘤破裂 世界先進副總劉啟光猝逝 來不及參加與美晶片視訊會 - 財經 裕隆力挺 鴻華MIH平台亮相 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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