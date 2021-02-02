福特汽車（Ford Motor）與谷歌周一宣布攜手合作，前者將採用谷歌提供的軟體、人工智慧和雲端運算服務，共同開發全新的消費者體驗和現代化的內部操作。

福特與谷歌達成為期6年的夥伴協議，預計自2023年起谷歌的Android作業系統將應用至福特和Lincoln車款。

福特將提供客戶內建谷歌應用程式（App），包含地圖和語音科技，同時會運用谷歌人工智慧技術提升車輛研發、供應鏈和製造作業的效率。

(工商 )