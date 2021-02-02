民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝)

綠委許智傑今日表示，外界關注購買新冠肺炎疫苗進度，但有些事情只能做不能說，大張旗鼓可能導致反效果，希望國人可以體諒，也希望政府積極努力，盡快有好的消息跟國人報告。綠委陳亭妃說，前衛生署長楊志良及前國健署長邱淑媞被攻擊，是因為他們的發言不當。

許智傑指出，目前國產疫苗已經快研發成功，政府也積極跟國外洽購，讓醫護先行注射，台灣在防疫很努力，希望國人多給予鼓勵。

陳亭妃表示，楊志良及邱淑媞現在有關防疫的對外說法，已經違反他們自己的專業領域。至於為什麼國民黨會搞這樣的一個手法，用疫苗議題，擾亂台灣現在防疫的整個步調，這才是重點。

陳亭妃質疑，現在楊志良、邱淑媞的失言，是為了要轉移焦點，還是在替中國疫苗作價？到目前為止，指揮中心都把疫情控制得非常好，尤其台灣目前為止還是世界各國防疫的模範生。

陳亭妃指出，台灣是防疫模範生，而且「Taiwan can help」，我們怎麼可能在這個時間去大動作跟人家大搶疫苗？而且衛福部長陳時中也講得非常清楚，現在要看全世界打疫苗的狀況再來論定，而且疫苗會有副作用，到底哪一支疫苗副作用比較小，這也要有一段觀察期。

陳亭妃說，政府一定會給台灣人民最安全的疫苗，也絕對不是中國的疫苗，如果國民黨的買辦要繼續為中國的疫苗在搭線的話，請死了心，不要再用一些錯誤的訊息來擾亂台灣。

(中時 )