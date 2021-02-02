好市多買拼圖缺了一塊，女上網求救竟釣出神奇緣分，另一名網友表示自己拿到原PO缺失的一角。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

太有緣分了！一名網友在好市多買拼圖，拼到最後發現少了一角，讓她忍不住PO文求救該怎麼辦才好，結果竟釣出一名網友留言表示，她買了同款拼圖，但多了一塊，恰好就是原PO缺少的，並表明願意郵寄給她，超扯緣分引發網友熱議，這樣也能找到真的扯，並開玩笑說，其實這款拼圖的主要目的是讓消費者交朋友用的。

一名女網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》上分享，在好市多買了玩具總動員的拼圖，確認過拼圖的數量沒有錯，但拼到最後才發覺，其中有一塊拼圖重複了，導致拼圖的左上角出現缺口，無法完整拼起來，因此原PO忍不住發文求助網友，遇到這種狀況究竟該默默算了，還是會拿回去店家退貨？

貼文引起討論，不少網友留言建議原PO可以拿回去退貨，畢竟缺片也算是商品本身有瑕疵，未料一名買過同款拼圖的網友，卻留言告訴原PO，你缺失的那一角在我家，當出拼的時候發現多了一塊，便想說該不會有人少了一角，結果沒想到真的是這樣，如果你真的很喜歡，我可以郵寄給你。

超扯緣分也讓許多網友看呆，「這拼圖是廠商特規聯誼交流款」、「單身的朋友快去買拼圖找有緣人」、「太有緣了吧」、「這樣也能找到，實在太扯」、「拼圖尋親記、年末大團圓、感人熱淚，一定不能錯過」、「拼圖奇緣」、「其實這款拼圖是要讓消費者交朋友用」、「各位單身狗還不快去買拼圖」、「社團奇蹟」。

甚至有不少網友留言表示，現在可以等第三人出來認領原PO多出來的那片拼圖，「馬上就有人來認領這片了，大家把愛傳遞起來」、「然後你這片是最右上的！下一個受害者是誰哈哈，其實這是尋拼圖遊戲」。

(中時新聞網)