國民黨推出飛行外套，民進黨網路社群中心主任范綱皓說是「學民進黨」，稱擔任模特兒的國民黨文傳會主委王育敏是「50歲阿姨」，挨批失言，昨（1）日連忙在臉書道歉並刪文。對此，國民黨籍台北市議員游淑慧反嗆，「六年級生得罪你了嗎？」出社會都是大人，不要覺得只要年輕就很神、無所不能。

范綱皓在臉書表示，針對王育敏主委的評論，雖然在第一時間已自省發文內容，做出道歉與修正，但要再次表達誠摯的歉意。「拿女性的年齡做評論，並不恰當，也失去討論議題的機會。」深知政治工作者對文字掌握的要求應該更嚴謹，會刪除該文，也感謝各方朋友的指教與建議，會反省與檢討。

民進黨網路社群中心主任范綱皓針對失言致歉。（圖／摘自范綱皓臉書）

對此，游淑慧今在臉書指出，國民黨新推出的「KMT飛行外套」，被范綱皓批評拍宣傳照的國民黨文傳會主委王育敏是「50歲阿姨」，還說「不知道國民黨想表達什麼」。她反批，我才不知道你想表達什麼，六年級生得罪你了嗎？並列出民進黨立委林楚茵、林岱樺、吳思瑤、陳亭妃、林靜儀等人都是六年級生。

游淑慧說，「范先生啊，職場上，你也不想人家叫你范小朋友，范小弟弟吧。」出社會都是大人，大家比的是工作能力和貢獻，不要年輕就自覺很神、無所不能，若沒有豐富的工作經驗，年紀輕輕就坐領高薪高位的人，那叫「高薪實習生」。

最後，游淑慧也喊話范綱皓，如果覺得年紀大礙到你，請先回去跟「年過70的蘇貞昌爺爺、陳菊奶奶說，我不知道你們為什麼還戀棧權位。」

(中時新聞網)