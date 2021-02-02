「南海戰略態勢感知」官方微博1日發佈信息稱，1月，美軍至少出動70架次大型偵察機在南海活動。大陸軍事專家張學峰接受《環球時報》訪問時分析，美軍此舉在偵察中國潛艇力量，並收集電磁信號。

這70架次只是根據廣播式自動監視系統（ADS-B）的開源商業數據信號統計的不完全數據，實際數目要更多。根據這個統計，美軍向南海派出的反潛偵察和電子偵察機比重比較大，同時私人防務承包商的偵察活動也應引起高度重視。

根據「南海戰略態勢感知」的統計，70架次大型偵察機中，包括29架次P-8A反潛巡邏機、10架次EP-3E電子偵察機、8架次P-3C反潛巡邏機、 8架次MQ-4C高空無人機、5架次CL-604偵察機、5架次RC-135SW電子偵察機、2架次E-2C、2架次E-8C和1架次U-2S高空偵察機。

這其中主要執行反潛任務的飛機（P-8A、P-3C、CL-604）共42架次，超過總架次的一半，如果算上具有偵潛能力的MQ-4C「人魚海神」無人機，那就高達50架次，超過總出動架次七成。美國反潛機出動頻率高，從美海軍「羅斯福」號航母戰鬥群進入南海的1月23日的出動情況也能顯示出來。當日美軍出動的偵察機包括5架P-8A反潛巡邏機、1架EP-3E電子偵察機、1架E-2C艦載預警機，達到日出動量最高峰，7架偵察機中有5架反潛巡邏機。

大陸軍事專家張學峰認為，美軍向南海派出大量反潛機型體現出美海軍對反潛作戰的高度重視，或者說這體現出美軍對中國潛艇部隊的擔心。特別是在美航母戰鬥群進入南海前後，其反潛巡邏機加大出動次數，重點防範中方潛艇。在海上作戰常見的防空、反潛和反艦作戰中，反潛應該說是難度最大的課目。聲音在水下的傳播非常複雜，受到很多因素的影響，所以反潛作戰不確定性很大。對潛艇進行偵察也往往依靠多種方式。

目前反潛巡邏機的一個重要偵潛手段，是利用對海搜索雷達來探測處於通氣管狀態的潛艇通氣管。一些對海搜索雷達專門針對探測通氣管進行了優化，具有特殊模式。此外，反潛巡邏機同樣可以用來探測海上目標，這也說明美國對南海的偵察重點針對潛艇和水面艦艇。相比之下，主要進行對地雷達成像偵察的E-8C出動量比較少，體現出美軍對南海島礁上相關設施進行的偵察頻率較低。

在70架次偵察飛行中，包括專用電子偵察機15架次，是出動量第二多的機種。而且其他偵察機平台大多裝備電子偵察設備，這些偵察機每次行動會搜索大量電子信號，其中包括地面雷達站的雷達信號、艦艇雷達信號以及各種無線電通信信號，比如語音通信和數據鏈通信。通過這些信號，美軍可以分析、確定對手地面雷達的位置、用途，甚至會對通信信號和密碼進行破解。

專家指出，美軍電子偵察通常會有例行性偵察和專項偵察任務。EP-3和RC-135系列電子偵察機都會按照一定規律和航線對中國沿岸進行偵察，在發生特定事件時，美國往往還會增派電子偵察機。例如，美國航母戰鬥群進入南海後，美國預判中方會增大應對強度，美軍就可能會加大電子偵察機活動頻率，收集中方進行應對、部隊調動時發出的電磁信號。

張學峰表示，美國派出電子偵察機較多是因為現代戰爭的勝負很大程度上取決於制信息權，而能否獲取制信息權，仍很大程度取決於制電磁權，因為目前戰場信息，仍然主要通過電子系統、無線電系統獲取、傳輸。美軍的行動說明，平時獲取足夠電磁信號信息並建好數據庫，才能在戰時提供支撐和保障。

根據「南海戰略態勢感知」的數據，1月的70架次飛機中，美海軍出動架次多達57架次，美空軍為8架次，而私人防務公司為5架次，體現出私人防務承包商在偵察活動中扮演著越來越重要的角色。

1月參與美軍偵察行動的私人防務公司很可能是特納克斯航空航天公司，該公司使用的是龐巴迪CL-604海上監視飛機。據「南海戰略態勢感知」的消息，CL-604海上監視飛機能夠對海上目標進行跟蹤監視。CL-604海上監視飛機翼展19.8米，機身高度6.4米，機身長度21米，航速在459節以上，續航時間超過8小時。此外，根據「南海戰略態勢感知」發佈的信息，美國拉塞航空公司的CL-650偵察機以及麥塔特種航空航天公司的「空中國王」比奇350低空偵察機之前也曾在中國周邊執行過偵察任務。

張學峰表示，這些私人防務承包商的偵察機往往使用小型平台，因為隨著電子設備小型化技術發展，小型飛機也足以容納偵察設備。加之一些飛機使用公務機平台，本身速度比較快、航時長、航程遠，所以比較適合進行和平時期的偵察。而這些飛機雖然屬於私人公司，但執行的是軍事任務。如何應對、處置這種私人公司飛機的偵察，應該引起高度關注。

(中時 )