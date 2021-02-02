每年開春總是充滿期待可以開運招財，卻不知道如何著手，第一銀行發財三招大公開，教你如何快速完成心願。第一銀行「薪轉戶專區」甫榮獲有金融界奧斯卡之稱的「菁業獎」認證，為慶祝獲獎及上線滿一週年，即日起至3月31日止，推出「牛轉薪情好運來」好康三重抽活動，總價值高達138萬元，讓薪轉客戶新年相揪搶好康、歡樂添好運。

第一重「申辦產品犇向10萬大獎」，活動期間成功申辦活動頁主推產品，不限金額可抽發財金10萬元2名及5萬元3名外，還祭出高達50萬點LINE POINTS，獎項名額多達4,500名，讓你招財獎不完。

第二重「開春登入專區，牛轉錢坤抽好康」，活動期間透過第一銀行第e個網、第e行動或iLEO APP登入「薪轉戶專區」，有機會獲得LINE POINTS 最高560點，還可天天抽Uber Eats、生活市集及易飛網新年限量好禮，讓你新年購物旅遊最多省950元，優惠名額高達4萬名，第一銀行信用卡新戶再享加碼抽588元刷卡金，祝你牛年行大運。

第三重「分享好友加碼抽LINE POINTS」，活動期間只要透過通訊軟體LINE分享抽獎活動頁、邀請薪轉戶好友參加抽獎，邀請人即可獲得LINE POINTS 500點抽獎機會。

「牛轉薪情好運來」活動專區也提供各項產品優惠，如過年買新家電刷第一銀行信用卡回饋金最高1,500元、開立iLEO數位帳戶最高享72萬元1.2％高利，助你存新年禮物基金，申請貸款、基金、保險、外幣及黃金存摺也有額外優惠，第一銀行就是要陪你完成開春各種夢想，心動不如馬上搜尋「第一銀行 牛轉薪情好運來」。

第一銀行「薪轉戶專區」上線一週年以來，秉持「客戶第一，服務至上」的精神，24小時提供超貼心的服務，今年一月份更上線最新功能「薪資明細」，只要薪轉企業申請並透過企業網路銀行上傳發薪員工之薪資明細，薪轉員工即可於「薪轉戶專區」一手掌握自己的薪水。想成為第一銀行薪轉戶，歡迎至全台營業據點或致電客服中心洽詢。

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