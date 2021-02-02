除中鋼1月份出貨量達到87.5萬公噸，優於預期外，中鴻1月份出貨量也逼近18萬公噸，較規畫目標17.5萬公噸，大增近5,000公噸，中鴻表示，主要是內銷市場需求增加，占比達到71％，外銷占比縮減為29％。

中鋼表示，元月份含旗下中龍鋼鐵的出貨量為124.2萬公噸，較規畫目標119萬公噸，增加5.2萬公噸，其中中鋼出貨量為87.5萬公噸，較去年12月略增一些，中龍鋼鐵出貨量為36.7萬公噸。

(工商 )