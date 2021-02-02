中鴻1月出貨近18萬公噸 優於預期 12:022021/02/02 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 除中鋼1月份出貨量達到87.5萬公噸，優於預期外，中鴻1月份出貨量也逼近18萬公噸，較規畫目標17.5萬公噸，大增近5,000公噸，中鴻表示，主要是內銷市場需求增加，占比達到71％，外銷占比縮減為29％。 中鋼表示，元月份含旗下中龍鋼鐵的出貨量為124.2萬公噸，較規畫目標119萬公噸，增加5.2萬公噸，其中中鋼出貨量為87.5萬公噸，較去年12月略增一些，中龍鋼鐵出貨量為36.7萬公噸。 陳時中澄清 未取得10萬劑輝瑞疫苗 中鋼3月內銷盤價續揚 (工商 ) #中鴻 #中鋼 #萬公噸 #出貨量 #優於預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 13檔外資回頭翻多買 04:102021/02/02 證券．權證 豐興廢鋼、鋼筋價 連三降 04:102021/02/02 證券．權證 打入特斯拉全車種 系統電TPMS 出貨將暴增五倍 04:102021/02/02 證券．權證 全球新冠肺炎疫苗分配不均 台灣難競爭的幕後現實 08:132021/02/02 健康 晶片短缺引爆提前購車潮 1月車市衝5.1萬輛 十年最狂 04:102021/02/02 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－美元指數反彈 留意非農數據 04:102021/02/02 證券．權證 《商情》觀望氣氛濃 LME基本金屬期貨漲跌互見 09:432021/02/02 財經 伺服器、車電撐腰 神達Q1不淡 04:102021/02/02 產業．科技 《傳產》六都1月交易量月減8.3％ 台中買氣不墜增4.6％ 08:012021/02/02 財經 市調：廣達穩居筆電代工龍頭 04:102021/02/02 產業．科技 台灣權王－鋼市熱爆 中鋼、中鴻吃香 04:102021/02/02 證券．權證 財經熱門新聞 董事會中突主動脈瘤破裂 世界先進副總劉啟光猝逝 來不及參加與美晶片視訊會 - 要聞 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 混凝土二次加水 工安殺手 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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