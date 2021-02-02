後疫情時代遠距工作盛行，儲存裝置已成為現代人分享與備份資料的工具，全球數位儲存領導品牌宇瞻科技為軍規硬碟產品線再添新力軍，推出業界最高規格耐重壓4,000KG的極致商務品味款AC732 USB 3.2 Gen 1軍規抗摔行動硬碟，打破一般傳統軍規硬碟的硬派風格，採用沉穩的鋁合金與領帶夾意象打造高質感商務氣息，更兼具五大防護：耐重壓、通過美國軍規落摔測試、IP68防塵、防水、抗震的嚴苛認證。

AC732闇岩黑顏色經典低調，給人一種神秘的商務感受，宇瞻設計團隊以紳士西裝的領帶夾做為設計靈感，讓視覺焦點著重在產品中間的領帶夾造型，由俐落的簡約線條勾勒出簡潔亮眼的商務印象。材質方面以高光亮面塑膠搭配內斂的金屬噴砂，使異材質的層次感更為豐富，激盪出闇岩黑色系的高度質感。其側邊流暢的方圓設計，提升使用者手感握持度之外，也降低手滑摔落硬碟的機率，能隨時隨地保持優雅的從容姿態。

宇瞻定調2021年品牌主軸為「專注價值提升，共創服務加值」，滿足除消費者儲存需求外更在乎加值效益。故AC732商務優雅外型下，同時完美實現軍規硬碟堅硬剛強的五大防禦：耐重壓、抗摔、防水、防塵、抗震。承襲軍規抗摔行動硬碟系列的優良傳統，AC732以頂級安全規格守護使用者的珍貴資料，通過美國MIL-STD-810G 516.6 Procedure IV軍規落摔測試，無論是不慎將硬碟從桌面摔落地面，或是行動時碰撞掉落，都能確保資料安全無損。AC732通過4,000公斤的耐重壓測試，相當於承受裝甲車殘酷輾壓也能安然無損，日常生活中幾乎沒有甚麼能傷害得了它！

AC732防塵防水能力為目前業界最高標準IP68，在緊閉USB連接埠蓋的情況下，不僅絕對防塵，即使連續浸泡於1米水深內60分鐘，內部資料亦不會受到損害。獨家內懸吊抗震結構可有效吸收衝擊，減少硬碟因震動或碰撞造成內部元件損壞的機率。由內而外層層防護，讓使用者從容應對各種狀況，專業自信隨時展現。

AC732有1TB／2TB／4TB／5TB可供選擇，最多可儲存超過250萬張照片、將近2,083小時的Full-HD高畫質影片，滿足商務工作的大量儲存需求；雙色LED燈號可以清楚辨識並快速判讀硬碟讀取狀況。

Apacer AC732 採用USB 3.2 Gen 1高速傳輸介面，配備超耐用USB Type-A母座，通過一萬次插拔測試，頻繁使用亦無須擔心接頭鬆脫。兼具五大防禦、大容量、高速度優勢，結合堅實工藝與優雅質感設計的AC732，提供三年保固，能成為商務人士與行動工作者無法取代的可靠後盾，更是每一位隨身攜帶大量資料、重視資料防護的使用者最佳首選！

為迎接農曆牛年春節到來，近期將陸續在momo購物網、PChome線上購物、Yahoo奇摩購物中心等網路平台上架，依容量的建議售價為1,799至4,799元間，商業人士能以超值優惠購入業界最高規格的宇瞻科技AC732軍規抗摔行動硬碟，相信有了行動裝置的升級，在年後開工更能業績長紅，如日中天。

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